Яценюк знає, чим Україна може замінити дорогий російський газ

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що Україна повинна максимально замінити дорогий російський газ власною дешевою електроенергією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це він заявив у ході програми «Позиція» на Луганському обласному телебаченні.

«Ми нічого сьогодні не можемо запропонувати, крім дешевої електроенергії. Це сьогодні єдиний вихід. Так роблять французи, і саме французькі атомні електростанції забезпечили енергетичну безпеку Франції. Для України це абсолютно реально, і в нас буде чітка альтернатива. Навіщо людині дорогий газ у сільському районі, якщо держава йому дасть надзвичайно дешеву електроенергію?!», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«Для мене важливо у новій індустріалізації рішення енергетичної незалежності за новими електростанціями. При цьому необхідно розуміння того, що чим вище зростання цін на нафту, тим краще переходити на альтернативні джерела. Але чим нижча ціна на нафту, тим ефективнішіми буде так звані традиційні джерела. Тобто в мене є чітке розуміння, що дорогий газ повинен бути замінений дешевою українською електроенергією», - сказав А.ЯЦЕНЮК.