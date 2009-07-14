Вінський каже, що Лозінського до списку БЮТ вписала сама Тимошенко

Голова Центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість” Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що рішення про включення колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО до списку БЮТ на парламентських виборах 2007 року ухвалила особисто лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Й.ВІНСЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, до кандидатури В.ЛОЗІНСЬКОГО були зауваження з боку партійної організації. Крім того, Й.ВІНСЬКИЙ стверджує, що три тижні особисто не погоджувався на включення В.ЛОЗІНСЬКОГО до списків БЮТ.

“Рішення про включення до списку ЛОЗІНСЬКОГО - це рішення особисто ТИМОШЕНКО”,- сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що тільки суд може вирішити, чи був В.ЛОЗІНСЬКИЙ винним у скоєнні злочину.

“Є резонансна подія, загинула людина, і є державні інституції, які зобов’язані провести відповідні процедури, і тільки після рішення суду можна говорити, винна чи не винна людина. Але якщо всі факти, про які говорили, підтвердяться, це буде один з найганебніших фактів в історії України. Так не може поводити себе народний депутат”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області загинув 53-річний місцевий житель Валерій Олійник.

За цим фактом Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого”.

3 липня Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО.

В той же день у зв’язку із розслідуванням кримінальної справи про загибель В.Олійника СБУ на виконання доручення Генпрокуратури оголосила В.ЛОЗІНСЬКОГО у розшук.