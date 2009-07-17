Російський експерт: «Набукко» - це газопровід в обхід України

Директор російського Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО вважає нелогічним схвалення Секретаріатом Президента України угоди з будівництва газопроводу «Набукко» в обхід України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні, виступаючи на експертному семінарі в Москві на тему: "Україна напередодні виборів: політика і економіка. Вплив зовнішнього чинника", організованому УНІАН спільно з інформаційно-аналітичним центром Московського державного університету.

«Якщо подарувати Секретаріату Президента України карту, на якій буде намальовано газопровід, він дізнається, що «Набукко» - це газопровід в обхід України», - сказав Є.МІНЧЕНКО

За його словами, будівництво цього газопроводу призведе до зменшення транзитного потенціалу України.

«Частину грошей віддають комусь, а Секретаріат плескає в долоні», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Австрія, Болгарія, Румунія, Туреччина і Угорщина підписали Міжурядову угоду з реалізації проекту «Набукко». Цим газопроводом природний газ поставлятиметься до Європейського Союзу. Проект "Набукко" оцінюється в 7,9 млрд. дол. і припускає транспортування природного газу до європейських країн через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію.

14 липня прес-служба Президента України з посиланням на заступника глави Секретаріату Президента Андрія ГОНЧАРУКА повідомила, що Україна схвалює підписання угоди щодо «Набукко» і заявляє про зацікавленість в участі в реалізації проекту.

Як зазначив А.ГОНЧАРУК, підписання цієї Угоди приведе до геополітичних посувань в регіоні і дозволить диверсифікувати маршрути постачання не тільки для споживачів, але й для постачальників енергоресурсів, в першу чергу, Азербайджанської Республіки і Республіки Туркменістан, а в перспективі – можливо, й інших країн Каспійського і Близькосхідного регіонів, що сприятиме активізації торгівлі та стабілізації відразу кількох регіонів.

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, виступаючи сьогодні в Кривому Розі, зауважив, що для України реалізація проекту “Набукко” не вигідною. "Це проект в обхід України. Такий самий проект, як «Північний потік». Тоді чому ми не підтримуємо «Північний потік», який будує Росія? Тому що це означає тільки одне – Україна втрачає свої транзитні можливості», - зазначив лідер «Фронту змін». А.ЯЦЕНЮК вважає неправильним «діяти за принципом, що все, що погане для Росії - добре для України».