Ющенка отруїли лабораторним діоксином - дослідження

З Великої Британії надійшли нові подробиці у справі про отруєння президента України Віктора Ющенка діоксином під час виборчої кампанії 2004. Отруйна речовина була такою чистою, що походила з лабораторії.

Про це передає інформаційне агентство «Асошиейтед прес» із посиланням на дослідження, яке сьогодні опублікував британський медичний журнал Lancet. Зокрема йдеться про найотрутніший варіант діоксину, що містився також у речовині agent orange, яку американські війська застосовували для знищення лісів під час війни у В’єтнамі. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Дослідження не дає відповіді, де саме було вироблено діоксин і хто стоїть за отруєнням українського президента.

Повідомлення в журналі Lancet з’явилося на тлі нової виборчої кампанії в Україні, під час якої Ющенко збирається балотуватися на другий термін.

Кандидата в президенти Ющенка було отруєно менше, ніж за два місяці до виборів 2004. У його крові та клітинах лікарі знайшли діоксин, який понівечив обличчя політика. Зараз, за даними лікарів, його здоров’ю нічого не загрожує. Розслідування справи про отруєння веде генеральна прокуратура. Генпрокурор України недавно не виключив, що справу про отруєння може не бути завершено до початку виборчої кампанії.

Німецька хвиля