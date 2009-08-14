Політолог: відновити відносини Ющенка і Медведєва неможливо

Відповідь Президента України Віктора ЮЩЕНКА на заяви Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА є адекватною і достатньою для роз’яснення власної позиції та спростування висунутих звинувачень.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

За його словами, якби В.ЮЩЕНКО відповів у тональності та стилістиці заяви Д.МЕДВЕДЄВА, то це було б верхом недипломатичності та некоректності. “В.ЮЩЕНКО не політичний підліток, якому сьогодні за будь-яку ціну потрібно продемонструвати, що він відбувся як політик. Він давно вже відбувся як політик”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він вважає, що причина досить жорстких заяв російського президента та відповідь на них глави Української держави полягає в проблемі адекватності відстоювання і проведення національних інтересів України. “Тут не потрібно давати відповідь у стилі “який хлопець крутіший на районі”, а варто діяти спокійно, виважено і мудро”, - зауважив політолог.

Крім того, зазначив експерт, істерична поведінка більше притаманна тим, у кого є проблеми з правомірністю висунутих ними звинувачень. “Якщо ж правда на вашій стороні, то у вас є право уникати крику. Тут потрібна не гучна, а гнучка дипломатія”, - підкреслив він.

Оцінюючи повноту відповіді В.ЮЩЕНКА, експерт назвав її достатньою на даний момент, зауваживши, що повну і вичерпну інформацію на кожну претензію Д.МЕДВЕДЄВА потрібно давати з цифрами, фактами, чи, як казав попередній президент РФ і нинішній глава уряду Володимир ПУТІН, “з явками і паролями”.

В.КАРАСЬОВ припускає, що незабаром будуть не тільки заяви, а й дії з боку Президента України, які в сукупності дадуть підстави оцінити, наскільки його відповідь була адекватною і повною. До того ж політолог переконаний, що потрібна не одна заява, а серія виступів глави держави з цього приводу, особливо напередодні святкування 18-ї річниці проголошення незалежності України.

Прогнозуючи відновлення особистих контактів двох президентів, політолог сказав: “Контактів на найвищому рівні не буде”. Він пояснив свою позицію тим, що російська сторона “запатентувала собі роль прокурора і судді”, залишивши українській “роль підсудного, обвинувачуваного”. За таких умов, переконаний В.КАРАСЬОВ, відновлення конструктивних і рівноправних відносин між В.ЮЩЕНКОМ та Д.МЕДВЕДЄВИМ неможливе.