Росія говорить про вікову дружбу і будує газопроводи в обхід

Українська всесвітня координаційна рада стурбована заявою Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро ПАВЛИЧКО, його перший заступник Михайло РАТУШНИЙ та журналіст Андрій КУЛИКОВ.

“Президент Росії говорить про вікову і нерозривну дружбу українського та російського народів, одначе не бажає пояснити нам, чому Росія будує в обхід України по дну Балтійського та Чорного морів нові газопроводи. Витрачаючи на це мільярди доларів. Щоб взяти Україну в кліщі енергетичного голоду, справді потрібно віддати немало коштів”, - сказав Д.ПАВЛИЧКО.

У свою чергу М.РАТУШНИЙ вважає, що не слід сприймати заяву Д.МЕДВЕДЄВА тільки на адресу В.ЮЩЕНКА. “Це стосується не лише ЮЩЕНКА та України. Це виклик кожному громадянину. Так агресивно та зневажливо з сусідами не говорять”, - додав він.

А.КУЛИКОВ припустив, що заява Д.МЕДВЕДЄВА викликана зміною симпатій російського керівництва до потенційних кандидатів на посаду Президента України. “Можливо, зросли симпатії до одного із майбутніх кандидатів у Президенти. Очевидно, це відбулося за рахунок інших кандидатів в Президенти, і в такій спосіб відбувається відтік голосів від інших. Це один із варіантів. А шанси того кандидата, симпатії до якого зросли, вони від цього не поліпшилися. Насправді, дуже цікавий політичний хід”, - вважає журналіст.