«Фронт змін» просить порушити ще одну справу проти Ратушняка

Громадська організація «Фронт змін» просить Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу проти міського голови Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА за перешкоджання діяльності громадської організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, з відповідним зверненням до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА звернувся заступник голови ради – голова виконавчого комітету Громадської організації «Фронт змін» Андрій ІВАНЧУК.

На переконання А.ІВАНЧУКА, 6 серпня С.РАТУШНЯК вчинив дії, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею 170 Кримінального кодексу України, а саме – умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій.

Зокрема, йдеться в заяві, того дня С.РАТУШНЯК підійшов до намету, в якому перебувала активістка «Фронту змін» Наталя БУТРИМКО, і почав вимагати від неї демонтувати інформаційний намет і припинити займатися поширенням інформаційних матеріалів стосовно діяльності Громадської організації «Фронт змін».

Як наголошує А.ІВАНЧУК, своїми діями С.РАТУШНЯК перешкодив законній діяльності Громадської організації «Фронт змін», оскільки, згідно зі статтею 20 Закону «Про об’єднання громадян», будь-яка громадська організація має право розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі, а стаття 34 Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Як повідомлялося, станом на 13 серпня 2009 року проти С.РАТУШНЯКА порушено кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 296 (Хуліганство), 365 (Перевищення влади або службових повноважень) і 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).