Ющенко призначив своїм радником Лакшмі Міттала

Голова Ради директорів компанії «Арселор Міттал» Лакшмі Нівас Міттал став одним із членів Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні при Президенті.

Сьогодні на офіційному Інтернет-ресурсі Віктора Ющенка оприлюднений указ Президента №613 “Питання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні”, у якому йдеться про зміни у складі консультативної ради з іноземної сторони. До складу ради окрім Лакшмі Міттала також увійшли: Манфред Грундке – виконавчий директор компанії «Кнауф Гіпс КГ», Отто Лозе – керівник підрозділу Центральної та Східної Європи концерну «Дікергофф», Петер Льошер – президент концерну «Сіменс АГ», Жан дю Плесі – голова Ради директорів Групи «Брітіш-Амерікан Тобакко», Клаус Пробст – голова Ради керуючих компанії «Леоні», Йорген Буль Расмуссен – президент і виконавчий директор групи «Карлсберг А/С», Міхал Соловов – власник компанії «Церсаніт С.А.», Герберт Степіч - виконавчий директор банку «Райффайзен Інтернаціональ Холдінг АГ» та Шандор Чані – голова правління та президент «ОТП Банку».