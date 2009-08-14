Тимошенко підписала розпорядження про Вовка (фото)

На Урядовому порталі сьогодні з’явився документ з дуже цікавою назвою: “Про Вовка В. В.” Власне, зміст підписаного Юлією Тимошенко розпорядження з загального контексту урядових рішень не випадає: “Вважати звільненим Вовка Василя Васильовича з посади заступника Голови Державної митної служби України з 29 липня 2009 р. згідно з поданою ним заявою”, а от подібну назву не так вже й часто можна побачити на сайті уряду...

Нагадаємо, що як правило подібні розпорядження виходять під шапкою типу “про звільнення пана ім’ярек з посади (повна назва посади)” або “про зміни, що вносяться до керівного складу (повна назва державної структури” тощо.