Київські вчителі можуть залишитися без зарплати?

Прокуратура міста Києва підтвердила затримку з виплатами заробітної платі та відпускних працівникам установ освіти чотирьох районів Києва. Поштовхом до такого реагування стало депутатське звернення щодо стану виплати заробітної плати вчителям одного з лідерів Блоку Кличка у Київраді, Голови Української селянської демократичної партії Дмитра Андрієвського.

«Катастрофічне недовиконання міського бюджету дається взнаки. Сьогодні київська влада затримує виплату заробітної плати вчителям на місяць-другий, а завтра – взагалі перестане виплачувати», – заявляє Дмитро Андрієвський. Як зазначає опозиційний політик, за результатами прокурорської перевірки внесено документи прокурорського реагування щодо усунення виявлених порушень законодавства.

«Ми вимагаємо від прокуратури негайно втрутитися в ситуацію та зобов’язати владу Києва повністю розрахуватися з освітянами», – наголошує Дмитро Андрієвський.

Нардеп нагадав, що взимку в Києві завдяки його депутатському зверненню та своєчасному реагуванню прокуратури було відновлено безкоштовне харчування понад одинадцяти з половиною тисяч дітей, які навчаються у школах Деснянського та Голосіївського районів столиці.