МЗС Росії: напад на Україну неможливий за визначенням

Перший заступник міністра закордонних справ Росії Андрій ДЕНІСОВ вважає заполітизованим питання про новий російський оборонний закон.

Таку думку він висловив під час онлайн-інтерв`ю «Газете.Ru».

Зокрема, відповідаючи на запитання, що російський МЗС думає з приводу запиту України щодо нового оборонного закону, дипломат назвав запит української сторони нормальною частиною діалогу між двома країнами. «Одна сторона висловлює заклопотаність, інша повинна цю заклопотаність зняти. Інше питання, що інколи все це набуває таких форм, що політизуються. Я думаю, немає в Україні політика, та й просто людини, яка серйозно припускає, що РФ виношує якісь воєнні плани щодо України. Це неможливо за визначенням. Про це сказав і Президент МЕДВЕДЄВ у своєму посланні українському колезі», - відзначив він.

А.ДЕНІСОВ наголосив, що питання у відносинах, звичайно, є, і будь-яка сторона має право їх задавати. «Адже і ми не приховуємо своєї заклопотаності планом політичного керівництва України про приєднання до НАТО. Адже НАТО - це не школа демократії, а військово-політичний блок, з комітетом військового, ядерного планування. Як усе це позначиться на нашій безпеці», - відзначив дипломат.

Кажучи безпосередньо про закон, він нагадав, що відповідні поправки зараз проходять стадію обговорення. «Відповідний проект, я так розумію, внесено до наших законодавчих структур і проходить конституційний процес. Коментувати я його не буду, питання спеціальне, але важливо відзначити головне: адже якщо виникає законопроект, отже, є об`єктивна необхідність вирішення питання, оформлення юридичних рамок його рішення. Ось головний спонукальний мотив для того, щоб це питання поставити. А шукати приховане значення і тим паче вишукувати загрозу Україні - це можна, напевне, робити, маючи на увазі не тільки реальну заклопотаність, а й якісь приховані думки», - наголосив А.ДЕНІСОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що вніс до Державної думи законопроект про порядок використання Збройних сил РФ за межами країни.

17 серпня виконуючий обов`язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО заявив, що Міністерство закордонних справ України стурбоване винесенням на розгляд Держдуми РФ законопроекту про порядок використання Збройних сил Росії за межами країни.

Ю.КОСТЕНКО повідомив, що МЗС доручило Посольству України в РФ з`ясувати, яким чином цей документ може стосуватися України, на території якої перебуває Чорноморський флот Росії.

Він відзначив, що використання армії за межами території держави є свідченням агресії, а тим паче, коли йдеться про захист російських громадян.