Кримські журналісти оголосили бойкот ВР АРК

Сьогодні кримські журналісти бойкотували позачергове засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Як передає кореспондент УНІАН, працівники ЗМІ організували протестну акцію у зв`язку з введенням нового порядку акредитації журналістів у парламенті автономії, деякі пункти якого, на думку представників мас-медіа, обмежують їхні права і суперечать законодавству України.

Більшість журналістів прийшла сьогодні на засідання парламенту Криму, пов`язавши чорні і блакитні пов`язки на рот - що символізувало утиски кримськими депутатами прав ЗМІ. Працівники ЗМІ попросили кримського депутата від Блоку Юлії Тимошенко, президента Чорноморської телерадіокомпанії Тетяну КРАСІКОВУ озвучити їхню заяву до парламенту АРК, проте кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО не дав їй слова, пославшись на те, що спочатку потрібно розглянути основне питання позачергового засідання - питання про внесення змін до бюджету 2006 року, а потім вже в розділі "Різне" зачитувати "всілякі звернення і заяви". Після цього журналісти залишили зал засідання ВР АРК, скандуючи "Ганьба депутатам!" і "Бойкот!". При цьому, деякі парламентарії говорили услід працівникам ЗМІ: "Не треба влаштовувати клоунаду і робити собі піар!".

Вийшовши із залу, працівники телебачення поклали на стіл мікрофони телеканалів, перев`язавши їх блакитною стрічкою, і зняли це все на камери. Як жартували деякі журналісти, блакитний колір не випадковий - більшість у ВР АРК мають "біло-блакитні" сили на чолі з Блоком "За Януковича!".

У заяві журналістів автономії, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, зокрема, говориться: "Ми, працівники ЗМІ, висловлюємо свій протест проти нового "Порядку акредитації працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств у Верховній Раді Автономної Республіки Крим", представленого головою Постійної комісії мандатної, з депутатської етики, організації роботи ВР і ЗМІ Григорієм ІОФФЕ (член фракції Блоку "За Януковича!" - УНІАН). У заяві наголошується, що новий порядок акредитації порушує цілий ряд статей законодавства. Так, пункт 2.4 нового порядку вимагає від ЗМІ надання ряду додаткових документів для акредитації, не передбачених законодавством. Пункт 2.2 вводить кількісні обмеження на акредитацію працівників ЗМІ (не більше двох від одного ЗМІ). "Ці два пункти фактично замінюють процедуру реєстрації працівників ЗМІ, передбачену українським законодавством процедурою дозвільної акредитації, що порушує ст. 34, 35 Конституції України, ст. 5, 9, 29, 43 Закони України "Про інформацію", ст.27, 34 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" і ряд інших статей", - говориться в заяві.

Пункт 6 нового порядку вводить обмеження на проведення зйомок або записів інтерв`ю, що суперечить ст. 5, 6, 10, 43 Закони України "Про інформацію", ст. 26, 34, 38 "Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні", ст. 2, 3, 6, 17 "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні ЗМІ". "Введення подібних обмежень не відповідає ч.3 ст. 22 Конституції України, згідно з якою введення нових законів, а тим більше правил, не допускає звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод. Доступ громадян до інформації органів публічної влади є важливим атрибутом політичної культури демократичного суспільства", - говориться в заяві, при цьому наголошується, що новий порядок акредитації ЗМІ у ВР АРК "вводить обмеження права на свободу доступу до інформації". Журналісти в своїй заяві зажадали від ВР автономії відмінити ряд пунктів нового порядку акредитації.

Нагадаємо, новий порядок акредитації було прийнято на засіданні Президії ВР АРК 4 грудня.