Тимошенко відібрала у Януковича резиденцію (доповнена)

Уряд повернув у держвласність резиденцію «Межигір’я» і приміщення НАК «Надра України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на екстреному засіданні Кабінету міністрів Ю.ТИМОШЕНКО заявила про спробу незаконного захоплення будівлі НАК «Надра України» її колишнім керівником Едуардом СТАВИЦЬКИМ.

Також глава уряду зазначила, що під час прем`єрствування Віктора ЯНУКОВИЧА і його оточення у їх власність через компанію НАК «Надра України» було передано дві будівлі в центрі Києва (по вул. Володимирській, 34 і Золотоворітському провулку, 9), а також урядову резиденцію «Межигір’я», яка згодом, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, стала особистою власністю В.ЯНУКОВИЧА.

На тому ж засіданні прем`єр-міністр доручила Мінюсту відновити судовий процес з повернення урядової резиденції «Межигір’я» у державну власність.

«Цю резиденцію у держави особисто відібрав ЯНУКОВИЧ. Я прошу в судах підсилити захист і зробити так, щоб ці 140 гектарів землі разом із державною урядовою резиденцією, в якій приймалися урядові делегації ще з часів Щербицького, в якій приймалися всі іноземні делегації, і в якій уряд, всі міністри і прем`єр-міністр мали можливість розмістити іноземних гостей – все це відібрано у уряду, у держави під час перебування ЯНУКОВИЧА на посаді прем`єр-міністра. І все це через НАК «Надра України», - пояснила глава уряду.