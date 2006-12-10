Експерти радять партіям очиститися

Партії мають ініціювати перегляд практики закритих списків на виборах, ідеться у зверненні до українських політичних партій учасників громадського форуму «Ефективність політичних партій в Україні», що відбувся в Донецьку 8–10 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі взяли участь 80 експертів – політологи, журналісти, народні депутати України, депутати місцевих рад, представники Ради Європи.

Учасники дискусії на форумі зазначили, що закритість списків та одноетапне висування кандидатів, яке посилює позиції партійного керівництва і зменшує вплив місцевих партійних осередків, не сприяють ефективній роботі політичних партій.

Отже, вважають експерти, доцільно ініціювати внесення законодавчих змін у чинну пропорційну систему виборів.

При збереженні ж цієї практики варто, вважають автори звернення, запровадити формування виборчих списків за результатами «праймерів» у місцевих партійних осередках різних рівнів.

Учасники форуму констатували, що конституційна реформа та впровадження пропорційної системи виборів вивели партії на якісно новий рівень впливу. Вони стали єдиним суб’єктом формування влади в Україні, але непрозорість фінансування, відсутність механізмів контролю за відповідальністю партій зумовлюють те, що партії не відповідають новим вимогам.

У зверненні, яке учасники форуму надішлють усім українським партіям, міститься також ряд інших пропозицій та ініціатив.

Зокрема, наголошується на тому, що партії мають дбати про більшу ідеологічну визначеність, добиватися того, щоб позиції партійних фракцій з ключових голосувань “отримували легітимність від парторганів різного рівня”.

Учасники форуму закликали партії відмовитися від дозволених, але морально сумнівних джерел фінансування і добиватися виконання законодавства про державне фінансування партій (з 1 січня 2007 року в Україні партії мали б отримувати державну фінансову підтримку, але в ухваленому 6 грудня Верховною Радою державному бюджеті на 2007 рік цього не передбачено. – УНІАН).

Форум був організований Лабораторією законодавчих ініціатив (м. Київ), Центром законодавчих ініціатив (м. Донецьк) за сприяння Ради Європи та Європейської Комісії.