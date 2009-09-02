За сприяння СБУ відкрито музей у селі під Києвом

За сприяння співробітників СБУ в селі Устимівка Васильківського району Київської області відбулося відкриття історико-краєзнавчого музею на базі загальноосвітньої школи.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Урочистій події передувала півторарічна робота пошуковців спецслужби, які на прохання місцевої громади зібрали та передали музею копії документів, які стосують історії регіону. Представлені матеріали свого часу знаходились в архіві тимчасового зберігання ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Основу експозиції музею складають документальні свідчення, що стосуються періоду Голодомору 1932-1933 років та часів політичних репресій 1937-1938 років. Пошуковці СБУ зібрали та опрацювали архівні документи і встановили долі 16 селян та їхніх родин.

Краєзнавчі фонди музею поповнилися археологічними експонатами з власних колекцій місцевих мешканців. Серед них – відшукана в Устимівці на місці колишнього давньоруського городища Соколів свинцева печатка часів київського князя Ярослава Мудрого. Такі раритети із зображенням Христа Пантократора є дуже рідкісними – аналогічні печатки зберігаються лише у Національному історичному музеї України, Чернігівському та Переяслав-Хмельницькому краєзнавчих музеях. Серед знахідок - срібний денарій часів римського імператора Марка Аврелія (грошової одиниці ІІ століття нашої ери) та антична амфора.

Завдяки історикам в музеї з’явилися систематизовані матеріали, що розповідають про період національно-визвольних змагань українського народу, перебування у селі Устимівка відомих українських діячів – гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, фастівського полковника Семена Палія та інших.