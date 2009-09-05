Тимошенко: учасників сьогоднішнього з’їзду залякували і принижували

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що обласні держадміністрації залякували учасників установчого з’їзду Асоціації сільських та селищних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на всеукраїнській нараді з головами сільських та селищних рад з питань підготовки проекту державного бюджету на 2010 рік.

„Сьогодні нам потрібно було навмисно підключати Мінтранс, щоб ви доїхали, ті, кому не давали це зробити. Тому що були такі екзотичні області, які викуповували усі квитки на залізничний транспорт, блокували його, бронь робили, щоб тільки сільські та селищні голови не могли дістатися до Києва. Це, шановні, називається у нас таким легендарним словом – демократія. І ми допомагали пробиватися до Києва, впевнена, половині тих людей, які знаходяться у цій залі. А потім усе завершувалося залякуваннями, приниженнями. Але ви для себе і для людей зробили головне – приїхали і зорганізувалися”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр назвала історичною подією створення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала усім учасникам установчого з”їзду, які, незважаючи на перешкоди, приїхали до Києва та ухвалили рішення про створення такої організації.