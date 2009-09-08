У Ющенка кажуть, що Україна розчарувала МВФ

У Секретаріаті Президента України прогнозують складнощі у переговорному процесі з приводу отримання Україною четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК на прес-конференції.

За його словами, останні його зустрічі з представниками МВФ говорять про те, що Фонд розчарований поведінкою України, яка не тільки не виконує умови співпраці, але й дезінформує МВФ щодо їх виконання. Зокрема, за словами О.ШЛАПАКА, йдеться про підвищення цін на газ для населення, яке мало відбутися з 1 вересня.

Крім того, О.ШЛАПАК підкреслив, що Україна із узятих на себе зобов`язань виконала лише одне – ухвалила закон про спрощення рекапіталізації комерційних банків.

У вересні ще необхідно ухвалити закони про незалежність Національного банку України, виконати зобов`язання з введення розподільних рахунків, про розкриття реальних власників комерційних банків, про повернення системи штрафних санкцій, а також про передачу функцій встановлення тарифів від місцевих органів влади незалежному регулятору.

«Виконаємо все до кінця - можна говорити про продовження співпраці, не здійснимо – я переконаний, що ніяких ресурсів МВФ нам не дасть», - сказав О.ШЛАПАК.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол., і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш становив 3,3 млрд. дол. замість планованих 3,2 млрд. дол., четвертий в обсязі 3,8 млрд. дол. МВФ планує надати Україні до кінця 2009 року.

Кошти кредиту надаються щоквартальними траншами після перегляду і корекції програми співпраці.

Як повідомлялося в ЗМІ, 31 серпня постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що Міжнародний валютний фонд може припинити співпрацю з Україною, якщо влада країни без належних підстав піде на надмірне нарощування бюджетного дефіциту і розхитування економічної ситуації в країні.