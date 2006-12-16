Активісти СДПУ(о) спалили прапор НАТО

У Сімферополі близько 700 людей прийшли сьогодні на антинатовський мітинг, організований кримськими активістами СДПУ(о).

Як передає кореспондент УНІАН, на знак протесту "проти втягування України в НАТО" на мітингу було спалено прапор Альянсу.

Протестна акція розпочалася з ходи центральною вулицею столиці Криму. Сам мітинг відбувся на площі перед будівлею Ради міністрів автономії.

Акція проходила під прапорами СДПУ(о) і транспарантами з гаслами: "Ми проти вступу до НАТО!", "НАТО - загроза незалежності України", "НАТО зруйнувало сербські міста!", "Росія - наш головний партнер!" та ін. Мітингуючі періодично скандували "НАТО - ні!".

Виступаючи на мітингу, лідер кримських есдеків, депутат Верховної Ради автономії Юхим ФІКС заявив, що "на тлі безперервної демагогії про небувалий розквіт демократії і свободи слова в Україні на очах світової громадськості брутальним чином порушується конституційні право громадян України - право на волевиявлення з найважливішого стратегічного питання - питання: бути Україні в НАТО чи ні". Ю.ФІКС нагадав, що СДПУ(о) зібрала і передала в Центральну виборчу комісію 4,5 млн. підписів за проведення в Україні референдуму щодо НАТО, проте ЦВК досі не оголосила результатів збору підписів.

Е.ФІКС заявив: «Хто може змусити ЦВК виконати свої конституційні обов`язки? Президент. Але Президент також мовчить. Сьогодні абсолютно зрозуміло, що Центральна виборча комісія виконує політичне замовлення тієї меншості, яка хоче втягнути Україну в НАТО".

Як наголосив Ю.ФІКС, якщо ЦВК не призначить дати проведення референдуму щодо НАТО, то СДПУ(о) проводитиме в регіонах України місцеві референдуми з питання вступу до Альянсу.

У резолюції мітингу сказано, що СДПУ(о) вимагає від керівництва НАТО припинити "нав`язувати народові України думку, абсолютно чужу інтересам нашої незалежної держави". Резолюцію на кульках кольору державного прапора України було запущено в небо, тобто, за словами організаторів, символічно відправлено до штаб-квартири НАТО до Брюсселя і в Центрвиборчком до Києва.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участі в ЄЕП більш як 4,6 млн. підписів, які було передано в ЦВК.

Відповідно до законодавства України, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менш як 3 мільйони підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень під час збору підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення помилкових відомостей у підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.