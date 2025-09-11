Внаслідок атаки на храм ніхто не постраждав.

Російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ у центрі Сум, який є найстарішою кам’яною будівлею у місті, пам’яткою архітектури національного значення. Про це сьогодні повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворожий безпілотник влучив у собор – символ міста в центрі Сум. Внаслідок удару російського дрона є пошкодження", - зазначив посадовець.

За його словами, на місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Григоров додав, що внаслідок ворожого удару по собору ніхто не постраждав.

"Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто – ні працівники, ні відвідувачі собору, ні перехожі", - поінформував він.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко розповів, що під час ворожої атаки по центру Сум у соборі було чимало прихожан, а жінки пекли просфори.

"Тривала літургія, люди стояли в молитві. Але ж, не забуваймо, що наш храм, – то фортеця! Не зможуть нас здолати!" - процитував Кривошеєнко слова владики Мефодія.

Що відомо про Свято-Воскресенський кафедральний собор у Сумах

Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної церкви України у Сумах — перша кам’яна церква у місті, є взірцем козацького бароко. Храм звели наприкінці XVII — на початку XVIII століть коштом перших сумських полковників Герасима та Андрія Кондратьєвих. Освячення храму відбулося 1702 року. Ця дата вважається роком зведення церкви. Собор слугував усипальницею роду Кондратьєвих. Деякий час він також виконував оборонні функції, звичні для кам’яних храмів в Україні, фактично до кінця XVIII століття.

За радянських часів церква використовувалась під склади виробництва Облпостачу. Згодом у її приміщенні тривалий час містився відділ декоративно-ужиткового мистецтва Сумського художнього музею. Значні реставраційні роботи у Воскресенській церкві були здійснені у 1970-х роках, внаслідок чого храм набув свого сучасного вигляду.

У 2000 році церкву зі дзвіницею повернули релігійній громаді Української православної церкви Київського патріархату. Храм набув статусу кафедрального собору Сумської єпархії УПЦ КП. З 2019 року – Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної церкви України.

Дронові атаки на Суми

Суми перебувають під постійними атаками російських безпілотників. Зокрема, ворог цілиться про цивільній інфраструктурі міста.

Також внаслідок кількох дронових атак пошкоджено будівлю Сумської ОВА. Цієї ночі ворог завдав удару по Зарічному районі Сум, обійшлося без жертв.

