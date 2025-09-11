Загальмувати падіння рубля може "прорив" у мирному врегулюванні в Україні.

Російський рубль продовжує дешевшати на Московській біржі, оновлюючи багатомісячні мінімуми до долара, євро та юаня, пише The Moscow Times.

Зазначається, що в четвер, 11 вересня, на позабіржовому ринку вперше з лютого курс європейської валюти піднімався вище за 100 рублів - угоди проходили по 100,3850 рубля за євро. Позабіржовий курс долара оновив рекорд з 10 квітня - 85,91 рубля. А курс юаня на Мосбіржі дістався до позначки 12,05 - найвищої з 10 березня.

Рубль продовжує "летіти в безодню", констатує інвестбанкір Євген Коган. Настільки тривалого зниження рубля - 8 днів поспіль - ринок не бачив із грудня 2022 року, а відносно показаних влітку мінімумів долар подорожчав майже на 10 рублів (12%), євро - на 12 рублів (13%), а юань став дорожчим на 1,2 рубля (11%).

Слабкість рубля багато в чому пов'язана з фундаментальним розворотом тренду через погіршення сальдо торговельного балансу, пояснює аналітик БКС Ілля Федоров: експортні доходи економіки скорочуються через падіння цін на нафту, санкції і зниження торгівлі з Китаєм, а попит на валюту знову почав зростати через потребу в імпорті.

До кінця року рубль може знизитися до 90-95 рублів за долар, прогнозує головний інвестрадник ІК "Велес Капітал" Дмитро Сергєєв.

"Кероване зниження курсу є одним із способів виправлення ситуації з бюджетом. За 8 місяців "діра" у федеральній скарбниці сягнула 4,2 трлн рублів, що втричі вище початкового плану на рік, а нафтогазові доходи скоротилися на 20%", - пояснює він.

"Неринковим" називав курс рубля глава "Роснефти" Ігор Сєчін після того, як прибуток компанії за перше півріччя обвалився втричі, а глава ВТБ Андрій Костін закликав Мінфін і ЦБ "відрегулювати" рубль, щоб допомогти бюджету.

Як пише видання, побічним ефектом девальвації в Росії стане нове прискорення інфляції.

"Дуже скоро це позначиться на роздрібних цінах", - попереджає аналітик "Алор Брокер" Олексій Антонов.

За словами провідного аналітика Freedom Finance Global Наталії Мільчакової, на рубль тиснуть геополітична невизначеність і погіршення макроекономічних показників Росії - уповільнення темпів зростання ВВП, зростання бюджетного дефіциту. Загальмувати падіння рубля може "прорив" у врегулюванні війни проти України, а якщо мирні плани зірвуться, то долар може злетіти і до 100 рублів, не виключає експерт.

Газета Financial Times писала, що Кремлю доведеться зробити складний вибір у рамках бюджету 2026 року, оскільки навантаження на військову економіку Росії зростає. Якщо перші роки війни в Україні Москві вдавалося утримувати економічну ситуація завдяки стабільним цінам на нафту і газ, а також військовим витратам, то за кілька років поєднання зростаючих військових витрат, уповільнення зростання, сильного рубля і слабких цін на нафту змушує російську державу приймати важкі рішення.

Стан російської економіки може погіршитися на тлі падіння доходів від енергетики, якщо незабаром Росія увійде в рецесію, а також, згідно з прогнозами, може отримати найгірший урожай за останні 17 років, пише Fortune.

