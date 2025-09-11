За словами президента України, російські безпілотники в Польщі виконали роль "зелених чоловічків".

Атака Росії на Польщу схожа на події у Криму 2014 року, і це найстрашніше. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної із президентом Фінляндії Александером Стуббом пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський.

"На мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Психологічно. А чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна. Зараз не потрібні просто люди в зеленій формі, "зелені чоловічки", як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна. А сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва", - наголосив він.

Глава держави висловив думку, що "найнебезпечніше - це коли хтось, наприклад, Сполучені Штати, як це було у нас із Кримом, або ще якісь партнери передають якісь сигнали".

Відео дня

"Ну, головне, знаєте як, не довести до війни. Так? І внутрішня ситуація у країні така, що головне - все пройти дуже спокійно… Для мене це дуже схоже на Крим. І я вважаю, що це схоже на таку репетицію. І тому я ділюся про те, що я думаю. Тому що меседжі від Путіна - вони є в медіа, вони відкриті, вони завжди були. Про ті чи інші частини Польщі, які Польщі свого часу подарував Радянський Союз. Тобто риторика та сама", - підкреслив Зеленський.

Він висловив думку, що "передусім Росія хотіла відповідь, а що буде".

"На що готові партнери, а на що готова НАТО політично… Далі вони подивились, а на що готові фізично. Чи готові до такої атаки партнери. Третє, якщо можу я так сказати, на мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою, тому що, демонструючи, що "ми можемо вас атакувати, - вам також це потрібно". Схоже на Путіна дуже", - сказав Зеленський.

Навіщо РФ запустила дрони на Польщу

Як повідомлялося, раніше Пітер Доран, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій висловив думку, що російські безпілотники, які незаконно увійшли в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, не лише його порушили, а також таким чином президент Росії Володимир Путін перевіряє західні оборонні системи.

Доран зауважив, що очільник Кремля кинув виклик НАТО та президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу та хоче, щоб вони відреагували на цей інцидент. Тому, вважає він, всі члени НАТО повинні об’єднатися й дати зрозуміти Росії, що майбутні вторгнення зустрінуть таку ж рішучу реакцію.

