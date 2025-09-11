'Молимось за ваше здоровʼя': Трамп передав Лукашенку 'особливого' листа та подарунок

Представник президента США передав диктатору запонки із зображенням Білого дому та привітання від Трампа.

Президент США Дональд Трамп передав білоруському диктатору Олександру Лукашенку у подарунок запонки із зображенням Білого дому. Подарунок вручив представник американського лідера Джон Коул під час візиту в Мінськ, передає БелТА.

"Я вже виходив з Овального кабінету. Він мене зупинив і попросив: "Чекай, стій, стій, не забудь ось це передати президенту", - поділився подробицями Джон Коул.

"Так, цікаві запонки. Із зображенням Білого дому, - відповів Лукашенко, розглядаючи подарунок. - Ну, я постараюся не залишитися в боргу".

Крім того, Трамп передав листа-привітання Лукашенку з нагоди дня народження, який минув кількома днями раніше.

"Ми дивимось з надією в майбутній рік. Ми молимося за ваше здоровʼя та благополуччя, а також за прогрес у досягненні наших спільних цілей", - написав Трамп.

Лист Трамп підписав власноручно. Як сказав Коул, це "особливий знак дружби".

Трамп і Лукашенко - що відомо

Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп заявив про "чудову" розмову з "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком. За словами американського лідера, метою дзвінка було подякувати самопроголошеному лідеру РБ за звільнення 16 ув'язнених.

Російські ЗМІ повідомляють, що "президент РБ" запросив Трампа з сім'єю до Мінська, і що запрошення було нібито прийнято.

