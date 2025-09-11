Лукашенко отримав подарунок від Трампа / Колаж УНІАН, фото Getty Images, Reuters

Президент США Дональд Трамп передав білоруському диктатору Олександру Лукашенку у подарунок запонки із зображенням Білого дому. Подарунок вручив представник американського лідера Джон Коул під час візиту в Мінськ, передає БелТА.

"Я вже виходив з Овального кабінету. Він мене зупинив і попросив: "Чекай, стій, стій, не забудь ось це передати президенту", - поділився подробицями Джон Коул.

"Так, цікаві запонки. Із зображенням Білого дому, - відповів Лукашенко, розглядаючи подарунок. - Ну, я постараюся не залишитися в боргу".

Відео дня
Подарунок для Лукашенка / <

Крім того, Трамп передав листа-привітання Лукашенку з нагоди дня народження, який минув кількома днями раніше. 

"Ми дивимось з надією в майбутній рік. Ми молимося за ваше здоровʼя та благополуччя, а також за прогрес у досягненні наших спільних цілей", - написав Трамп.

Лист Трамп підписав власноручно. Як сказав Коул, це "особливий знак дружби".

'Молимось за ваше здоровʼя': Трамп передав Лукашенку 'особливого' листа та подарунок
Читайте також:
Величезні витрати: BILD дізналося, скільки коштів викинуло НАТО на збиття дронів у Польщі
Величезні витрати: BILD дізналося, скільки коштів "викинуло" НАТО на збиття дронів у Польщі
Операція Діаметр: The Telegraph розкрив, як елітний підрозділ України підірвав Північний потік
Операція "Діаметр": The Telegraph розкрив, як елітний підрозділ України підірвав "Північний потік"
Багатонаціональна поразка: в The Atlantic розкритикували НАТО після атаки РФ на Польщу
"Багатонаціональна поразка": в The Atlantic розкритикували НАТО після атаки РФ на Польщу
Реакція млява: аналітик розкритикував підхід Польщі до збиття російських дронів
"Реакція млява": аналітик розкритикував підхід Польщі до збиття російських дронів
Путін глузує з Трампа, запускаючи дрони по території країни-союзника США, - WSJ
Путін глузує з Трампа, запускаючи дрони по території країни-союзника США, - WSJ

Трамп і Лукашенко - що відомо

Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп заявив про "чудову" розмову з "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком. За словами американського лідера, метою дзвінка було подякувати самопроголошеному лідеру РБ за звільнення 16 ув'язнених.

Російські ЗМІ повідомляють, що "президент РБ" запросив Трампа з сім'єю до Мінська, і що запрошення було нібито прийнято.

Вас також можуть зацікавити новини: