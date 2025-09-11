Високопоставлений офіцер НАТО заявив, що використання винищувачів F-35 проти безпілотників є недоцільним.

НАТО витратило щонайменше 1,2 мільйона євро на збиття дешевих російських дронів, які залетіли на територію Польщі в ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини. У НАТО встановили, що три російські дрони були знищені двома винищувачами F-35. Щодо четвертого російського дрона ще проводять перевірку.

Пілоти винищувачів збивали російські дрони за допомогою ракет типу AIM-9 Sidewinder, а кожен запуск обходиться більш ніж у 400 000 євро. Журналісти підкреслили, що на збиття трьох російських безпілотників знадобилося б щонайменше три ракети, з чого виходить, що НАТО довелося витратити щонайменше 1,2 мільйона євро на захист повітряного простору Польщі.

У виданні додали, що вартість одного російського ударного дрона становить лише кілька тисяч євро. Високопоставлений офіцер НАТО заявив у розмові з журналістами, що використання F-35 проти безпілотників є недоцільним.

За даними видання, Альянс тепер розглядає різні можливості протидії російським провокаціям. Зокрема, у штабах НАТО було збільшено штат співробітників, а підвищена бойова готовність діє вдень і вночі.

Також Альянс планує перекинути додаткові засоби протиповітряної оборони на східний фланг. Розглядається і варіант почати місію стримування у відповідь на порушення повітряного простору однієї з країн-членів НАТО. У ній можуть бути задіяні військові кораблі, підводні човни, розвідувальні літаки і дрони.

Крім того, у виданні вважають, що країнам НАТО варто було б повчитися протидії дронам в України. Наприклад, українці використовують датчики шуму, які можуть виявляти ворожі безпілотники, а мобільні вогневі групи дають змогу збивати БПЛА набагато дешевше.

Російські дрони на території Польщі - важливі новини

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня російські дрони атакували Польщу. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінове засідання уряду.

У зв'язку із ситуацією Польща закрила аеропорт Жешува, а також аеропорт Любліна і обидва аеропорти Варшави.

Пізніше стало відомо, що НАТО застосувало Статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських БПЛА на територію Польщі. Вона передбачає, що держави-члени можуть проводити спільні консультації, коли, як вони вважають, є загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

