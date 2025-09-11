Роботу зі знищення ППО в Криму ведуть уже півтора місяця, зазначив Роман Світан.

Сили оборони України ведуть систематичну роботу з ураження російської системи протиповітряної оборони (ППО) на території тимчасово окупованого Криму.

Про це в ефірі Radio NV заявив полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан. "У РФ є дві точки, де ППО може перехопити практично всі повітряні цілі. Це Москва і Крим, особливо ближче до Керченського півострова. Нам, щоб вийти на виконання бойових завдань авіацією над Кримом, потрібно зачистити ППО. Це називається початок завоювання переваги в повітрі. Уже півтора місяця наші спецслужби виконують це завдання", - сказав Світан.

Він додав, що в цьому завданні найважливішу роль відіграє розвідка, яка виявляє цілі на території тимчасово окупованого півострова.

"Розвідка, дорозвідка, коригування, виконання бойового завдання і підтвердження. У росіян дуже багато обманок. Це потрібно мало не на зуб спробувати - справжні, чи ні. А потім тільки відпрацьовувати. І найімовірніше, після зачистки підуть уже або ракети, або літаки, які в нас уже з'являються. У нас уже друга бригада починає формуватися з F-16. Як тільки дві бригади сформуються, вже буде можливість виконувати бойові завдання, контрнаступ операції із застосуванням повітряних засобів ураження", - пояснив Світан.

Удари по ППО в Криму: що відомо

Наприкінці серпня бійці ГУР на території тимчасово окупованого Криму вразили російську радіолокаційну станцію зі складу С-400 "Тріумф". А вже у вересні стало відомо, що Сили Оборони вразили радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Подлет" і радіолокаційний модуль метрового діапазону зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М".

Військовий експерт Євген Дикий зазначає, що для російської ППО Крим став так званою "Чорнобаївкою". Він зазначив, що Крим прикриває не тільки сам себе. Адже там також розміщені системи далекого спостереження росіян. Вони дають змогу фіксувати і вчасно попереджати про будь-що, що летить здалеку на територію РФ.

