Поєднати два театри: військовий розкрив плани Росії під Лиманом

Втрати росіян на цьому напрямку дуже великі, однак ворога це не зупиняє, каже Юрій Філатов.

Ситуація на Лиманському напрямку лишається однією з найскладніших на фронті, розповів Юрій Філатов, майор, начальник безпілотних систем Третього армійського корпусу в етері "Radio NV".

"Ворог продовжує свої активні дії. Його наміри зрозуміли – вони стосуються також і Покровського напрямку. Адже є ціль ці обидва театри в якийсь момент поєднати. Тому його зусилля спрямовані на один загальний задум", – сказав Філатов.

Військовий додав, що російські окупанти продовжують активно перекидати війська на цей напрямок для поповнення підрозділів. Тактика загарбників, за словами бійця, лишається незмінною.

"Втрачаючи велику кількість людей, ворог намагається нащупати вільні ділянки та проходити міжпозиційний простір, накопичуватися та потім підтягувати за собою основні сили. Це коштує йому дуже багато втрат. Але з цими втратами вони не рахуються. Піхота для них лишається найбільш поповнювальним ресурсом. І відповідно продовжуються ці дії", – додав Філатов.

Водночас, зазначає військовий, Сили оборони України також змінюють свою тактику, аби протидіяти спробам окупантів просуватися вперед. Зокрема українські захисники створюють окремі групи для зачистки місць, де вдалося просочитися загарбникам.

"Сильного супротиву вони не можуть здійснювати. Тому що це малі групи непідготовлених військовослужбовців. Але це потребує і від нас великої кількості зусиль і розосередження нашої уваги від можливості дій по передньому краю", – пояснив Філатов.

Ситуація на фронті: важливі новини

За даними DeepState, Сили оборони України відкинули російських окупантів біля населених пунктів Володимирівка та Шахове на Донеччині. Водночас аналітики відзначають нове просування окупантів в районі Серебрянського лісництва.

За словами Сергія Грабського, наразі головною метою росіян на фронті є просування в бік Краматорська та Словʼянська Донецької області. Він зазначив, що для цього росіяни можуть спробувати просуватися зі сторони Лиману чи через Дружківку.

