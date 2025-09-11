В Пекіні кажуть, що звернули увагу на учорашні події.

Китай сподівається, що Росія і Польща шляхом діалогу владнають інцидент із безпілотниками. Про це на пресконференції заявив речник МЗС Китаю Лін Цзянь.

Так, журналісти попросили його озвучити позицію Китаю щодо вчорашнього нальоту дронів на Польщу.

"Ми взяли до відома відповідні повідомлення. Китай сподівається, що всі зацікавлені сторони належним чином вирішать суперечку шляхом діалогу та консультацій", – заявив він.

Цікаво, що він не став називати вчорашні події "польською кризою", хоча офіцйні особи Китаю завжди називають російську агресію проти України "українською кризою".

Російські безпілотники в Польщі: останні новини

Як писав УНІАН, в НАТО другу добу намагаються осмислити вчорашню атаку росіян на Польщу. Зокрема з’явилося усвідомлення, що НАТО не мають адекватних засобів перехоплення дронів: учора для цього витрачали дуже дорогі ракети.

Тим часом політичні оглядачі вважають сам факт вчорашнього нападу на Польщу спробою Путіна відверто посміятися з Трампа. Тепер Росія атакує військового союзника США, і жодної реальної відповіді на це немає.

