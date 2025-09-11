Водночас ворог просунувся у Серебрянському лісництві.

Українські військові відкинули окупантів в районі населених пунктів Володимирівкв та Шахове в Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики українського моніторингового проєкту DeepState. Водночас, згідно з оновленою картою бойових дій, ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Паньківки (Луганщина), а також поблизу Полтавки (Донеччина).

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у DeepState заявили, що Сили оборони України зачистили від ворога населений пункт Володимирівка на Донеччині. Також аналітики повідомили, що ворога відкинули біля населених пунктів Разіне, Золотий Колодязь та у Новоторецькому Донецької області.

А 3 вересня стало відомо, що українські військові відкинули росіян біля Товстого. ЗСУ вдалося знищити позиції ворога по трасі з Піддубного на Іскру. Також аналітики тоді повідомляли, що крім того, росіяни зосередили увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.

21 серпня повідомлялось, що ЗСУ повернули контроль над більшою частиною Товстого на Донеччині. Цього вдалося досягти завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів.

