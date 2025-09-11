Зеленський зауважив, що ми запропонували допомогу, тому що "Петріоти" Польщі в боротьбі з "Шахедами" не допоможуть.

Запуск дронів на територію Польщі був продуманий Росією і це точно не випадковість.

Як передає кореспондент УНІАН, про на спільній з президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ми приділили багато уваги сьогодні нападу, який вчора росіяни здійснили на Польщу. Майже два десятки дронів. На мій погляд, цілеспрямований. Є повний аналіз траєкторії руху дронів. З'ясовується все більше деталей щодо конструкції дронів, які запустила Росія", - зауважив глава держави.

Відео дня

Він додав, що все це вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через Україну та Білорусі був продуманий. "І точно не випадковість", - наголосив Зеленський.

За його словами, навіть після вчорашніх подій, ударів дронів по Польщі, після багатьох гібридних атак Росії проти європейських країн та після багатьох масованих атак проти України "немає дійсно сильних, таких відчутних кроків у відповідь Росії, які примусили би Росію до миру". "Такі кроки важливі. І, на наш погляд, такі кроки можливі", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи Польща готова прийняти від України допомогу, зокрема з навчанням протидії дронам, Зеленський зауважив, що ми запропонували нашу допомогу, тому що "Петріоти" Польщі в боротьбі з "Шахедами" не допоможуть".

"Тільки з побудованою мультисистемою можна боротися з масовою атакою дронів. Це моя відповідь на те, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи ні в кого немає на сьогодні. Є тільки у нас. І є у росіян. Відповідно, ми відкриті і готові. Дональд сказав, що відправить своїх військових, хто потрібен. Я зв'язав їх з нашим міністром оборони, з командувачем Сирським. Командувач Сирський сьогодні на зв'язку з командувачем Польщі. Тобто далі вже це технічні кроки", - розповів глава держави.

Своєю чергою, Стубб зауважив, що "Росія хоче ескалації в цій війні".

"Ми бачили приклади цього вчора. Отже, вчора ми бачили те, що матиме ширший відгомін у Європі. Російські дрони залетіли на польську територію, порушивши її межі. Ми цього досі не бачили… Польща ініціювала консультації під четвертою статтею Угоди про створення НАТО. І, звісно, Фінляндія виступає на боці Польщі", - сказав він.

Атака російських дронів на Польщу

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 вересня російські дрони атакували територію Польщі. У зв'язку з цим прем'єр-міністр країни Дональд Туск скликав термінове засідання уряду.

Крім того, стало відомо, що НАТО застосувало Статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських БпЛА на територію Польщі.

Видання Bild зазначило, що НАТО витратило щонайменше 1,2 мільйона євро на збиття дешевих російських дронів, які залетіли в Польщу.

Вас також можуть зацікавити новини: