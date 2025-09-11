Дипломат США під час візиту в Мінськ зауважив, що між Білоруссю і США зараз хороші відносини, але не прекрасні. Тож розпочинається робота над відкриттям посольства.

США хочуть повернути посольство в Мінськ. Про це заявив заступник спецпредставника американського президента по питаннях України Джон Коул за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає БелТА.

"Мета нашої взаємодії – це нормалізація двосторонніх відносин між Республікою Білорусь і США. Одна з головних цілей – зробити все, щоб економічна, політична взаємодія між нашими країнами розширювалася і зміцнювалася", – сказав Коул.

Також дипломат зауважив, що між Білоруссю і США зараз хороші відносини, але не прекрасні.

Відео дня

"Ми хочемо повернути наше посольство в Мінськ. Ми хочемо, щоб між нашими країнами розвивалися економічні відносини, розвивалася торгівля. Якщо якісь розбіжності і суперечності між нашими країнами є, то нехай вони залишаються десь внизу, їх не треба витягувати на поверхню. Ми готові, і президент Трамп готовий, зробити все для того, щоб наші взаємини нормалізувати остаточно", – сказав він.

Щодо повернення посольства США до Мінська, Коул не назвав конкретних дат, зауваживши, що це поки лежить у площині переговорного процесу.

"Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми будемо працювати над цим", – додав він.

Білорусь і США: інші новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп передав білоруському диктатору Олександру Лукашенку у подарунок запонки із зображенням Білого дому. Подарунок вручив представник американського лідера Джон Коул.

Крім того, Трамп передав листа-привітання Лукашенку з нагоди дня народження, який минув кількома днями раніше.

"Ми дивимось з надією в майбутній рік. Ми молимося за ваше здоровʼя та благополуччя, а також за прогрес у досягненні наших спільних цілей", - написав Трамп.

Вас також можуть зацікавити новини: