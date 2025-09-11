За словами Андрія Пишного, зниження інфляції очікується і надалі.

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, це дасть змогу і надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.

Він зазначив, темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль – до 13,2% р/р у серпні. Таке зниження загальної інфляції було дещо швидшим, ніж прогнозував регулятор.

Відео дня

"Така динаміка зумовлювалася кількома чинниками. Завдяки надходженню нових урожаїв помітно сповільнилася інфляція сирих продуктів. Це зі свого боку стримало зростання цін і на оброблені продукти харчування. Динаміка інших складових базової інфляції – послуг і непродовольчих товарів – теж була низхідною", - сказав Пишний.

Голова Нацбанку додав, що інфляційні очікування домогосподарств і фінансових аналітиків у серпні поліпшилися, однак очікування більшості груп респондентів залишалися на двознаковому рівні. Крім того, статистика пошукових запитів свідчила про все ще підвищений рівень уваги населення до теми інфляції.

"Зниження інфляції очікується й надалі. Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку", - наголосив Пишний.

Інфляція в Україні - останні новини

Споживчі ціни в Україні в серпні 2025 року, порівняно з липнем, знизилися на 0,2%. Що стосується зміни цін за рік, то в річному вимірі споживча інфляція в серпні сповільнилася до 13,2% (порівняно з 14,1% в липні)., повідомляла Державна служба статистики.

В Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за серпень зазначалося, що вагомий вплив на інфляцію мало розширення пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю. У результаті знизилася інфляція як сирих, так і оброблених продуктів харчування.

Вас також можуть зацікавити новини: