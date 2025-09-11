Коул додав, що Трамп наказав зняти санкції з авіакомпанії "негайно".

В столицю Білорусі Мінськ в четвер, 11 вересня, приїхала американська делегація на чолі з представником президента США Джоном Коулом. Він під час зустрічі повідомив, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа", повідомляє Telegram-канал BELTA.

На зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Коул повідомив, що голова Білого дому наказав зняти санкції з авіакомпанії "негайно":

"Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з "Белавіа". Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було ухвалено президентом, який сказав: "Зробіть це негайно"", - заявив Коул.

Відео дня

Представник Трампа додав, що це рішення вже ухвалене та затверджене усіма відповідними міністерствами та відомствами, які залучені до цієї роботи: Держдеп США, Міністерство торгівлі, Міністерство фінансів тощо.

Коул також додав, що США хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю. За його словами, нібито на шляху до Аляски з борту літака президент США Дональд Трамп здійснив важливу телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Представник Трампа зауважив, що то була дуже хороша та продуктивна розмова, після якої голова Білого дому доручив йому передзвонити Лукашенку ще раз, що він й зробив.

Коул додав, що зняття санкцій з авіакомпанії "Белавіа" - лише початок.

"Якщо ми прийдемо до правильних рішень в процесі нашого обговорення, нашої зустрічі по решті осіб, які утримуються ( маються на увазі ув’язнені, - прим. ред), я думаю, ми зможемо багато чого досягнути на шляху до нормалізації відносин", - додав представник президента США.

За даними ЗМІ, Лукашенко звільнив 52 політв’язнів, зокрема 14 іноземних громадян — Великої Британії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі та Франції й тому США зняли санкції з авіакомпанії.

Білорусь: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп подарував білоруському диктатору Олександру Лукашенку у подарунок запонки із зображенням Білого дому. Також Трамп передав листа з привітаннями Лукашенку. Президент Білорусі додав, що намагатиметься не залишатися в боргу перед Трампом, маючи на увазі подарунок від нього.

Також ми писали, що на території Білорусі розпочалося будівництво нових військових баз, одна з яких може стати місцем базування російських ракетних комплексів "Орєшнік". Вказується, що журналісти українського проєкту "Схеми" спільно з білоруськими та естонськими колегами проаналізували супутникові знімки і створили мапу військових об’єктів Білорусі. Їхню увагу привернула військова база, яку будують поблизу села Павлівка на південь від Мінська, де будівництво триває з червня 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: