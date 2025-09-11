У районі села Мілове противник намагався прорватися через державний кордон.

Українським підрозділам вдалося зупинити просування російських військ у місті Куп’янськ та зачистити ділянки, де окупанти намагалися закріпитися. Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Еспресо.

За його словами, на північно-західних околицях Куп’янська Сили оборони взяли під вогневий контроль місця, де противник намагається переправляти живу силу через річку. Росіяни використовують натягнутий трос та човни чи плоти замість штатної понтонної переправи, що ускладнює їхні спроби. Однак водночас, додав військовий, дозволяє противнику виконувати задачі по доставці живої сили,

"На поточний момент наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині. Потрібно розуміти, що в місті Купʼянськ Силам оборони вдалось блокувати противника й зачистити його в тих місцях, де вони попередньо змогли інфільтруватись. На північно-західних околицях міста також взяти під вогневий контроль тих місць, де ворог наймасованіше намагається переправлятись з лівого на правий берег", - сказав Федоренко.

Він також зазначив, що сьогодні вночі тривали важкі бої в районі населеного пункту Мілове. Там ворог намагався прорватися через державний кордон південніше від села.

"Противник перейшов лінію державного кордону… Як наслідок Сили оборони України зустріли ворога з боєм, а тому противнику не вдалось проломити кордон на якусь суттєву відстань", - зазначив військовий.

Купʼянський напрямок

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що Купʼянськ-Вузловий лишається значущою ціллю російських окупантів. За словами Дикого, це надзвичайно важливий логістичний вузол, який ворог намагається "віджати" з 2023 року, після контрнаступу ЗСУ.

Як пояснив ветеран, якщо противник захопить відповідну ділянку, то отримає значні можливості залізничної логістики у прифронтовій зоні - на всій лінії фронту Харківщини-Луганщини. Дикий пояснив, що особливістю армії РФ є залежність від залізничного сполучення.

