В середині серпня на Покровському напрямку окупанти змогли двома фалангами просунутись на 15 км вглиб української території.

Успіх росіян бус причинений цілим комплексом факторів, сказав командир батальйону безпілотних систем 44-ї бригади (ОМБр) В’ячеслав Шутенко в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, це нестача сил, складні умови та обмежена видимість.

"Нестача людей – це ні для кого не секрет. Підрозділи не є повнокровними, це стосується не тільки піхотних і штурмових підрозділів, а й підрозділів безпілотних систем. Ми не укомплектовані настільки, щоб якісно перекрити кожен метр фронту", – пояснив командир.

Крім того, як зазначив військовий, важливим аспектом є умови, в яких доводиться воювати. Дуже часто обмежена видимість у густих посадках і ворог це активно використовує.

Шутенко припустив, що і цього разу, вочевидь так вийшло – росіяни намагались промацати "сліпі" ділянки і, зрештою, їм вдалося їх знайти та просунутися малими піхотними групами. Зазвичай їхня тактика проста – це розвідка боєм, пробують пройти з різних сторін.

"Усі резерви, які в них є – направляються в цьому напрямку. Вони продавлюють стільки, скільки можна. І так відбувається по всій смузі фронту. І просто-напросто вони знайшли слабке місце. Але відбулося це, ще раз підкреслюю, через те, що просто ворог зрозумів, що на цьому напрямку трошки не вистачає ресурсів, засобів і людей для того, щоб якісно перекрити", – пояснив Шутенко.

Ситуація на Покровському напрямку

Раніше командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спецпризначення "Тайфун" Нацгвардії сказав, що росіяни будуть просуватися на Покровському напрямку на захід, щоб остаточно перерізати логістику вже до міста Добропілля.

А ще раніше стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення посилити додатковими силами і засобами обороноздатність на Добропільському і Покровському напрямках.

