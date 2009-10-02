Литвин визнає, що Партія регіонів переграла владу?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що в Україні свідомо реалізується сценарій розвалу держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на прес-конференції в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів.

Голова парламенту звернув увагу на те, що «одні й ті ж люди, по суті справи, руйнують сьогодні залишки парламентаризму в Україні, прикриваючись необхідністю прийняти закон про підвищення соціальних стандартів, і при цьому не маючи бажання його приймати».

В.ЛИТВИН також наголосив, що «зусиллями тих самих політичних сил паралізована і робота Верховної Ради Автономної Республіки Крим», «заблокована повноцінна робота таких конституційних інституцій, як Антимонопольний комітет, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, заблокована можливість вирішення питання про призначення на такі ключові посади, без яких не можна уявити повноцінну державу: міністра фінансів, міністра закордонних справ, міністра оборони».

«І все це роблять представники однієї політичної сили при мовчазній згоді інших людей, які б мали стояти на сторожі Конституції», - заявив він.

За словами В.ЛИТВИНА, оскільки «це набуло ознак системи, можна стверджувати, що сьогодні цілеспрямовано реалізується сценарій руйнації країни, аби за безцінь, за залишкової вартості взяти її в управління». «Це проблема, про яку ми повинні говорити, маючи на увазі її важливість і оцінюючи перспективи претендентів на президентську посаду, - сказав спікер. - Це правда, яку ми повинні бачити, і маємо зробити все, щоб не допустити реалізації саме таких сценаріїв».