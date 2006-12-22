Ющенко зустрів Путіна на ґанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрів Президента Росії Володимира ПУТІНА на ґанку біля Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, кортеж Президента Росії В.ПУТІНА прибув на майданчик перед центральним входом до Секретаріату Президента.

В.ЮЩЕНКО зустрів В.ПУТІНА перед дверима Секретаріату, вони потиснули один одному руки і пройшли до приміщення.

Після цього має відбутися зустріч глав двох держав у форматі віч-на-віч.