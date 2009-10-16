Тимошенко везе Папі «типовий український подарунок»

У п’ятницю прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко прибуде з неофіційним візитом до держави Ватикан. Вона зможе убити одним пострілом двох зайців - зустрітися з Папою Римським Бенедиктом XVI та українською діаспорою, відзначає "Німецька хвиля".

В Італії Юлія Володимирівна бувала з візитами неодноразово. Два роки тому, перед парламентськими виборами, вона навіть зняла в Неаполі документальний фільм "Мати-мачуха" про життя-буття українських заробітчан. А от до Святого Престолу це буде перший візит. Метою цього блискавично короткого – усього кілька годин - приїзду Тимошенко є приватна зустріч з главою католицької церкви Папою Римським Бенедиктом XVI.

Як стало відомо "Німецькій хвилі" від дипломатів, йому українська прем`єрка подарує "типовий український подарунок". Але що це буде - картина, ікона або ще щось - стане відомо лише у момент вручення сувеніру. Юлія Тимошенко зустрінеться також з державним секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо Бертоне, посада якого відповідає світській посаді прем`єр-міністра.

До речі, для Папи Римського це буде вже друга „українська подія” цього тижня. У середу понтифік вітав українських паломників, які зібралися на площі Св.Петра у Ватикані з нагоди завершення Всенародної Прощі до собору Св.Софії. Проща була присвячена 40-річчю посвячення українського собору Св.Софії в Римі, і на цю подію прибули українці-католики з усіх куточків світу.

У Римі Тимошенко, окрім Ватикану, запланувала зустріч з представниками української громади.