Порошенко поїхав у Білорусь

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО відбув з одноденним робочим візитом до Республіки Білорусь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту П.ПОРОШЕНКО зустрінеться з в. о. прем’єр-міністра Білорусі Володимиром СЕМАШКОМ.

У Мінську відбудуться переговори українського міністра з його білоруським колегою Сергієм МАРТИНОВИМ, де буде обговорено питання українсько-білоруського політичного діалогу, а також стан та перспективи розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

Сторони планують підписати Протокол стосовно обміну Грамотами про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Білорусь.