БЮТ уже не хоче вирішувати кадрові питання на цьому тижні

Фракція Блоку Юлії Тимошенко відкликає свої вимоги щодо розгляду парламентом кадрових питань цього пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради повідомив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, щоб зняти будь-які інсинуації, які можуть виникнути, БЮТ відкликає свої вимоги щодо розгляду кадрових питань, які планувалося розглянути в четвер, 22 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про призначення членів уряду.

Згідно з проектом, на посади віце-прем’єр-міністрів пропонується призначити Михайла ЗГУРОВСЬКОГО, який зараз є ректором Київського політехнічного інституту, та Юрія ЛЮБОНЕНКА – міського голову Кривого Рогу. На посаду міністра фінансів заявлений Федір ЯРОШЕНКО, міністра транспорту та зв’язку - Тарієл ВАСАДЗЕ і на посаду міністра юстиції - Віктор ШЕМЧУК.