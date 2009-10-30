Уряд розробляє кілька варіантів для реагування на дії Ющенка

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що уряд розробляє декілька варіантів для реагування на можливе підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив в ефірі 5-го каналу.

“Ми відпрацьовуємо декілька сценаріїв як протидіяти цьому. Хоча, я підкреслюю, що більшої провокації, ніж та про яку заявив шановний пан Президент, важко уявити”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, прийняттям закону лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент України Віктор ЮЩЕНКО спробують розірвати всі відносини України з Міжнародним валютним фондом. У цьому контексті О.ТУРЧИНОВ додав, що напередодні В.ЮЩЕНКО відмовився спілкуватися з представниками місії МФВ, яка перебувала в Україні.

“Такого ще не було протягом останніх декількох років. Спроба прийняти та реалізувати речі, які дестабілізують фінансову ситуацію, безумовно ще спроби якраз розірвати будь-які стосунки з міжнародними фінансовими організаціями”, - повідомив він.

“Це війна не проти Кабінету міністрів. Це війна проти власної держави”, - вважає перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

Непідвищення мінімальних стандартів, згідно з Меморандумом про співпрацю України з МВФ, є однією з умов продовження співпраці і виділення Україні у середині листопада четвертого – останнього – траншу кредиту стенд-бай у розмірі 2,5 млрд. SDR (понад 3,7 млрд. дол).

Учора, 28 жовтня, Президент заявив, що не ветуватиме закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».