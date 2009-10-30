Перший заступник Ульянченко став на бік Тимошенко?

Перший заступник глави Секретаріату Президента - Представник Президента у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК заявляє, що радив главі держави Віктор ЮЩЕНКУ не підписувати закон про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК заявив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, на уточнююче запитання журналістів щодо того, що змінилося у позиції О.ШЛАПАКА відносно закону про підвищення соцстандартів, він відповів: «Я пропонував ветувати цей закон».

О.ШЛАПАК також повідомив, що Президент України впродовж 10 днів проводив консультації з провідними економістами щодо підвищення мінімальних зарплат і пенсій.

Крім того, О.ШЛАПАК повідомив, що Президент, підписуючи цей закон, розумів, що такий крок може привести до ускладнень у відносинах між Україною та Міжнародним валютним фондом.

О.ШЛАПАК наголосив, що В.ЮЩЕНКО не зміг зустрітися з представниками МВФ, щоб роз’яснити свою позицію щодо цього закону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 жовтня, Президент В.ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Верховна Рада України ухвалила цей закон 20 жовтня. Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив сподівання, що згаданий закон буде ветований Президентом України.