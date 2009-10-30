Держкомтелерадіо оприлюднив новий склад Громадської ради (список)

Затверджено новий склад і визначено пріоритети діяльності Громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Держкомтелерадіо, сьогодні відбулися установчі збори нового складу громадської ради при цьому відомстві.

У Держкомтелерадіо пояснюють, що зміни у Громадській раді обумовлені не зовсім ефективною діяльністю попереднього складу цієї структури.

“Вона перебувала у стані реформування, а отже, тривалий час не збиралася і не працювала. Втім, існує нагальна потреба звіряти правильність курсу державної політики в інформаційній та видавничій сферах з громадською думкою”, - йдеться у прес-релізі Держкомтелерадіо.

До оновленої Громадської ради увійшли представники громадських організацій: Ольга БОЛЬШАКОВА (Східноєвропейський інститут проблем медіа), Катерина КОТЕНКО (асоціація «Індустріальний телевізійний комітет»), Тетяна КОТЮЖИНСЬКА (Національна спілка журналістів), Катерина МЯСНІКОВА (Незалежна асоціацію мовників), Олексій ПОГОРЄЛОВ (Українська асоціація видавців періодичної преси), Олександр ЧОВГАН (асоціація «Незалежні регіональні видавці України»), Тарас ШЕВЧЕНКО (Інститут медіа права), Віктор ШЛІНЧАК (Інститут світової політики), Євген БИСТРИЦЬКИЙ (Міжнародний фонд «Відродження»); представники провідних українських ЗМІ: Наталія ЛИГАЧОВА («Телекритика»), Сергій РАХМАНІН («Дзеркало тижня»), Олександр БОГУЦЬКИЙ (ICTV), Олександр МАРТИНЕНКО («Інтерфакс-Україна»);народні депутати України Олена БОНДАРЕНКО, Ірина ГЕРАЩЕНКО, Олена КОНДРАТЮК, Юрій СТЕЦЬ; а також ректор Української академії друкарства, доктор технічних наук Богдан ДУРНЯК і голова Центрального комітету профспілки працівників культури України Людмила ПЕРЕЛИГІНА.

Як наголосив в.о. голови Держкомтелерадіо Олег НАЛИВАЙКО, відомство відкрите для співпраці з громадськістю.

”Ми розраховує на допомогу Громадської ради у розробці якісно нових законопроектів, що стосуються порядку роздержавлення ЗМІ, створення суспільного телебачення та радіомовлення”, - зазначив він.

Серед інших документів, які варто винести на обговорення Громадської ради, Держкомтелерадіо визначає проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування примірників книжкових видань».

Законопроект має запобігти наповненню вітчизняного книжкового ринку контрафактною друкованою продукцією, а також виданнями, випущеними з порушенням авторських і суміжних прав з метою легалізації книжкового ринку та створення економічних умов для ефективного розвитку саме вітчизняного ринку книговидання.

”Також комітет має намір довести до логічного звершення роботу над проектом Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про видавничу справу”, який у червні цього року за результатом розгляду у першому читанні був відхилений Верховною Радою” - зазначив О.НАЛИВАЙКО і пояснив, що норми чинного Закону «Про видавничу справу», який було прийнято ще 1997 року, частково не відповідають реаліям сьогодення та потребують удосконалення.