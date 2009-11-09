Тимошенко їде до Луцька
00:02, 09 листопада 2009Політика
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(програма робочої поїздки)
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 9 листопада відвідає з робочою поїздкою Луцьк.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Волинської обласної державної адміністрації.
В ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО має намір відвідати обласну інфекційну лікарню, після чого в облдержадміністрації відбудеться розширена нарада з питань запровадження у регіоні невідкладних заходів з виявлення і лікування хворих на грип та ГРВІ та виконання відповідних рішень уряду.
Після наради планується підхід Ю.ТИМОШЕНКО до преси.
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