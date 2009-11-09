Тимошенко їде до Луцька

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 9 листопада відвідає з робочою поїздкою Луцьк.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Волинської обласної державної адміністрації.

В ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО має намір відвідати обласну інфекційну лікарню, після чого в облдержадміністрації відбудеться розширена нарада з питань запровадження у регіоні невідкладних заходів з виявлення і лікування хворих на грип та ГРВІ та виконання відповідних рішень уряду.

Після наради планується підхід Ю.ТИМОШЕНКО до преси.