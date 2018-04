Світовий банк знайшов докази корупції в Україні

Світовий банк вважає квоти на експорт зерна з України непродуктивними й неефективними. Про це йдеться в прес-релізі Постійного представництва Світового Банку в Україні, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні йдеться, що Банк опублікував доповідь про нову систему квот на експорт зерна, озаглавлений «The Quotas on Grain Exports in Ukraine: Ineffective, Inefficient, and Non-transparent» (Квоти на експорт зерна Україною: неефективні, непродуктивні й непрозорі).

У цій доповіді, підготовленій спільно з Німецькою консультативною групою для уряду України, аналізується дія квот на внутрішні ціни на зерно, їх наслідки в плані захисту споживачів, рівня надходжень від експорту й інвестицій в зернову галузь. У доповіді наводяться аргументи на користь того, що «квоти не дозволяють захистити внутрішніх споживачів від підвищення міжнародних цін на зерно, що вони непродуктивні, оскільки в результаті країна недоотримує значний обсяг коштів у вигляді надходжень від експорту, і що вони пов`язані з корупцією та іншими зловживаннями, що шкодить репутації України серед інвесторів».

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2006 року Кабінет Міністрів України ввів ліцензування експорту зерна.

11 жовтня 2006 року уряд прийняв постанову про квотування експорту зернових. До 31 грудня 2006 р. експортні квоти встановлені в обсязі: пшениця й суміш пшениці та жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

На початку листопада 2006 р. проти введення ліцензування й квотування зерна виступили посли США, Німеччини та Нідерландів. Вони заявили, що іноземні компанії, що працюють на зерновому ринку України, у зв`язку з введенням обмежень зерна зазнають значних збитків.

Проти такої ініціативи уряду також виступали українські експерти й політологи.

8 грудня 2006 р. Кабінет Міністрів України своєю постановою №1701 затвердив квоти на експорт зерна до 30 червня 2007 року. Зокрема, експортна квота до 30 червня 2007 р. на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін) (окрім полби) становить 3 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 500 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

При цьому Міністерство аграрної політики України не виключає, що обсяг квот до 30 червня поточного року може бути переглянутий у бік збільшення.