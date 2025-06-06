Реліз патча версії 2.3 відбудеться наприкінці червня, більше про нього розкажуть найближчим часом.

Хоча CD Projekt RED вже переключилася на розробку сиквела, оригінальну Cyberpunk 2077 польська студія закидати не поспішає. Як стало відомо, кіберпанковий бойовик отримає ще один великий патч, і, можливо, якесь сюжетне доповнення.

Про це оголосили самі співробітники CDPR під час недавньої трансляції REDstreams. "Останній патч не був останнім", пожартували в CD Projekt RED. Патч версії 2.3 вийде 26 червня. Подробиць про те, які саме нововведення чекають на гравців, поки немає.

Цікавий момент: прямо перед анонсом один зі співробітників студії Virtuos вказав на своїй сторінці в LinkedIn, що він працює над DLC для Cyberpunk 2077 з квітня 2025 року. З тексту випливало, що йдеться про "нові квести із залученням уже наявних персонажів". Незабаром після виявлення інформації розробник видалив її.

Відео дня

Virtuos – це китайська аутсорс-студія, яка раніше допомагала з оновленням 2.2 для Cyberpunk 2077 у грудні 2024 року, тож співпраця з CD Projekt уже налагоджена. Це робить інформацію про новий DLC більш правдоподібною.

Офіційно CD Projekt Red не анонсувала нових DLC до гри. Розширення Phantom Liberty, нагадаємо, вийшло у вересні 2023 року, і на той момент вважалося, що воно буде єдиним.

Версія Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 надійшла в продаж 5 червня, разом із консоллю. Раніше в мережі з'явилося відеопорівняння Cyberpunk 2077 на Steam Deck і на Switch 2. На другому світчі гра має кращий вигляд завдяки підтримці консоллю DLSS, тоді як на стімдеку FSR сильно "милить" картинку.

Також стало відомо, що розвиток всесвіту Cyberpunk 2077 не зупиниться на одних лише іграх. Успіх аніме Cyberpunk: Edgerunners надихнув розробників на створення повноцінного серіалу або навіть фільму. За його виробництво візьмуться автори "Справжнього детектива" і "Містера Робота".

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