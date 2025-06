Разом із релізом Lies of P: Overture для основної гри вийде патч з новими видами зброї та трьома рівнями складності.

Доповнення-приквел до Lies of P під назвою Overture, найімовірніше, вийде вже цієї неділі – відразу ж після Xbox Showcase. Його трейлер злили у Twitter, де наприкінці написано "available now" (доступно просто зараз).

На користь "шедоудропа" свідчить і той факт, що наразі на базову версію гри діє найбільша з моменту релізу у 2023-му році знижка. До 12 червня гру можна купити за 812 грн замість 1625.

Разом із релізом Lies of P: Overture для основної гри буде випущено патч із новими видами зброї, бойовим режимом і трьома рівнями складності. Патч буде доступний усім гравцям безкоштовно, незалежно від наявності доповнення.

Відео дня

На проходження Lies of P: Overture "досвідчені" гравці витратять близько 15-20 годин. При цьому для доступу до нього необхідно завершити дев'яту главу в основній грі. Доповнення додасть нові області для дослідження, супротивників, босів, і, звісно ж, спорядження, включно з луком і кігтями.

Нагадаємо, сьогодні вночі пройде великий фестиваль відеоігор Summer Game Fest 2025. Одразу 3 інсайдери заявляють, що Capcom анонсує Resident Evil 9 на одній із презентацій.

А вже ввечері 8 червня пройде презентація Xbox Games Showcase, на якій покажуть як проекти внутрішніх студій Xbox, так і ігри від сторонніх розробників. Наприклад, очікується анонс ремейка Persona 4.

Вас також можуть зацікавити новини: