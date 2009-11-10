У БЮТ наполягають, що замінювати ринковий збір іншим податком не будуть

Уряд домагатиметься скасування ринкового збору без заміни на додаткові податки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА за наслідками робочої зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Ринковий збір, так чи інакше, буде скасовано. Це остаточна позиція», - підкреслила народний депутат України від БЮТ. За її словами, уряд має намір ініціювати скасування ринкового збору без заміни його на будь-які інші додаткові податки. Відповідний спільний законопроект Кабінету міністрів і парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва найближчим часом буде зареєстровано у парламенті.

«Сьогодні ринковий збір – абсолютно неефективний інструмент, що дістався у спадок від командно-адміністративної системи економіки. Переконана, що подальше його існування за умов, коли лише третина зібраної суми доходить до бюджету – нічим не виправдано», - підкреслила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, з майже 2 млрд. грн. зібраного ринкового збору до бюджету потрапляє лише 490 млн. грн. «Держава не має і не може бути менеджером «тіньового сектора». Ця «годівниця» має бути ліквідована, незважаючи на всі спроби зацікавлених осіб у її збереженні», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради України законопроект (реєстраційний № 5233 від 23 жовтня), яким пропонується скасувати ринковий збір і обкласти 15-відсотковим податком перевищення фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку річної виручки в сумі 500 тис. грн.

У проекті закону наголошується, що «у разі, якщо у податковому (звітному) періоді обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), одержаної фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку, перевищує 500 тис. грн. на рік, сума такого перевищення оподатковується згідно зі ставкою у розмірі 15%. При цьому сплата цих коштів дає право фізичній особі-підприємцю залишатися на спрощеній системі оподаткування в подальших податкових (звітних) періодах поточного календарного року».