Рада завалила урядову Програму економічно-соціального розвитку

Верховна Рада України відмовилася ухвалити проект закону “Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного проекту документу, внесеного Кабінетом міністрів, проголосували лише 192 народних депутата з 436, зареєстрованих в сесійній залі.

Не підтримали ухвалення Програми фракція Партії регіонів – 0, КПУ – 0 та частина фракції НУ-НС. За ухвалення програми проголосували БЮТ – 149, НУ-НС – 24, Блок Литвина – 18 та позафракційні – 1.

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік розроблена відповідно до завдань та положень Програми діяльності Кабінету міністрів України “Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток”, Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації), Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2010 рік, проекту Стратегії розвитку України “Україна 2020: стратегія національної модернізації”, Цілей Розвитку Тисячоліття – Україна.

Основною метою Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік є відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення. Проектом передбачено утримання індексу споживчих цін на рівні до 9,7 %, зменшення амплітуди річних коливань курсу національної валюти, підвищення рівня заощадження населення у банківській системі та відновлення ресурсної бази для кредитування економіки. Утримання державного боргу відносно ВВП на безпечному рівні відповідно до статті 18 Бюджетного кодексу України та оптимізація структури державного боргу для мінімізації ризиків.

Програмою також передбачена оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. Зокрема, скорочення процедури започаткування бізнесу до 14 днів, скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, реформування існуючої системи технічного регулювання та захисту прав споживачів на засадах кращого міжнародного та європейського досвіду. Крім того, передбачене запобігання та припинення проявів антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та зловживань монопольним (домінуючим) становищем, насамперед, на соціально важливих ринках та підвищення рівня оплати споживачами житлово-комунальних послуг до 96%.

У наступному році також пропонувалося здійснити оптимізацію кількості підприємств державного сектора економіки, які не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; збільшити кількість підприємств державного сектора економіки, які відновили свою платоспроможність в процедурах банкрутства та виконати завдання з приватизації державного майна визначених, державним бюджетом, із забезпеченням принципів прозорості.

Програмою передбачене недопущення зменшення середньої заробітної плати працівників бюджетної сфери порівняно з 2009 роком, запровадження нового механізму фінансування охорони пам’яток архітектури і містобудування та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць, відтворення втрачених об’єктів культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць

Заплановано також кількість стадіонів, що відповідають світовим стандартам, збільшити на 50%; спортивних майданчиків – на 20%; спортивних залів – на 10%; приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять – на 5%. Залучення протягом року до 14% дітей шкільного віку та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створення умов для розвитку резервного спорту та поповнення складу національних збірних команд тощо.