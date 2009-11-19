Рада завалила проект бюджету-2010

Верховна Рада України відмовилася ухвалити в першому читанні проект державного бюджету України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалення в першому читанні проекту держбюджету здійснюється шляхом схвалення висновків і пропозицій Верховної Ради до проекту закону про державний бюджет України на 2010 рік. За ухвалення відповідної постанови проголосували лише 189 народних депутатів з 435, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою доручено Кабінету міністрів України при доопрацюванні проекту закону про державний бюджет на 2010 рік розглянути узагальнені пропозиції народних депутатів, депутатських фракцій та комітетів Верховної Ради до зазначеного законопроекту; уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік та внести зміни до відповідних показників проекту бюджету на 2010 рік; внести збалансовані пропозиції щодо врахування положень Закону від 20 жовтня 2009 року «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати».

Доручено урядові також доопрацювати проект закону про державний бюджет на 2010 рік з урахуванням схвалених Бюджетних висновків Верховної Ради та подати його на розгляд Верховної Ради у двотижневий строк з дня набрання чинності цієї Постанови.

Згідно з бюджетними висновками, рекомендовано передбачити, що державні підприємства, у тому числі господарські товариства (крім банків), у статутному фонді яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), здійснюють залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов’язаннями за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснюють залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов’язаннями за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.

Передбачено, що міністр фінансів має право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. Міністр фінансів Автономної Республіки Крим, керівник місцевого фінансового органу має право за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною місцевою радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. Порядок здійснення операцій, передбачених цією статтею, визначається Кабінетом міністрів України. Договір про придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною місцевою радою, згідно з цією статтею, повинен містити положення про виконання особами, що уклали цей договір, зобов’язання щодо зворотного продажу/купівлі таких цінних паперів до кінця поточного бюджетного періоду.

Також пропонується дозволити покупцям - іноземним інвесторам в процесі приватизації державного майна здійснювати оплату вартості такого майна у вільно конвертованій іноземній валюті в порядку та випадках, визначених Кабінетом міністрів України спільно з Національним банком України.

Висновками також пропонується до погодження з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету перерозподілу (передачі) бюджетних призначень заборонити внесення змін до розпису державного бюджету і кошторисів розпорядників коштів державного бюджету та здійснення витрат державного бюджету, що пов’язані з таким перерозподілом (передачею) бюджетних призначень.

Також передбачено, що якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводиться згідно з Бюджетним кодексом України та цим Законом з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів (крім видатків, що спрямовуються на матеріально-технічне забезпечення закладів освіти, культури, охорони здоров’я та органів внутрішніх справ).

Крім того, рекомендовано Кабінету міністрів при доопрацюванні проекту закону про державний бюджет України на 2010 рік врахувати чинні положення Бюджетного кодексу України; одночасно із поданням проекту закону про державний бюджет України на 2010 рік подати додатково законопроект про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування. Уряд також має разом з Національним банком України узгодити прогноз обмінного курсу гривні до долара США на 2010 рік, на основі якого обраховуються показники проекту бюджету на 2010 рік; за наслідками встановлення на наступний рік ціни на імпортований природний газ уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік та показники проекту бюджету на 2010 рік; удосконалити державне регулювання цін на основні продукти харчування, інші товари першої необхідності, ліки, послуги житлово-комунального господарства та зв`язку шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

Також Кабміну доручено передбачити фінансову підтримку антикризових заходів, спрямованих на підтримку секторів економіки; здійснити аналіз податкового боргу державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, 100 відсотків акцій яких належать державі, та внести пропозиції щодо його погашення, в тому числі шляхом покриття витрат на технічне переоснащення таких державних підприємств; додатково узгодити з Національним банком України суму коштів, які вносяться у 2010 році до державного бюджету від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України; врегулювати питання погашення частини заборгованості Кабінету міністрів України перед Національним банком України за кредитами, отриманими для фінансування дефіциту державного бюджету України у 1994-1996 роках.

Рекомендовано уряду і надати інформацію щодо реалістичності обсягу надходження коштів від приватизації державного майна у 2010 році та переліку підприємств, які підлягають приватизації у наступному році; розглянути розміри основних соціальних стандартів виходячи з реальних можливостей бюджету тощо.