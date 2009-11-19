Помаранчева революція свої завдання не виконала, але повторити її не можна

Події, аналогічні Помаранчевій революції, найближчим часом неможливі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили більшість політологів і журналістів, які взяли участь у дослідженні Фонду “Демократичні ініціативи” “Події Помаранчевої революції в оцінках експертів”, результати якого були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

За результатами опитування, більшість експертів схиляються до думки, що події, які дістали назву “Помаранчева революція”, були масовими виступами протесту проти фальсифікацій та режиму тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ, але не революцією.

Також експерти оцінюють наслідки Помаранчевої революції як “переважно позитивні”.

“До позитивних наслідків віднесено, насамперед, піднесення громадянського суспільства, завоювання свободи слова, політичних та громадянських свобод, здійснення істотних кроків на шляху демократизації країни, політичний плюралізм, поліпшення іміджу України на міжнародній арені (упродовж першого року після Помаранчевої революції), деякі позитивні зрушення у рівні життя людей, зростання економічної свободи, започаткування процесу формування української нації, зростання національної свідомості”, - зазначила за результатами опитування науковий керівник Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА.

Водночас, йдеться у дослідженні, негативні зміни частина експертів пов’язує не так із самою Помаранчевою революцією, як із її незавершеністю, нереалізованістю її завдань. “До основних негативів експерти віднесли, насамперед, ситуацію, що складалася у сфері державної влади: розбалансованість державного механізму, декваліфікацію та деградацію державного апарату, втрату контролю влади над процесами у країні, безвідповідальність чиновників”, - констатувала І.БЕКЕШКІНА.

За її словами, також до негативів, що характеризують нинішній стан суспільства, експерти віднесли зневіру людей у свою здатність вплинути на суспільні процеси, розчарування людей у демократії.

Значна частина експертів до серйозних негативних змін віднесла зростання корупції у суспільстві, погіршення ситуації із дотриманням законів. Також серед негативів зазначалися дискредитація «помаранчевими» політиками євроатлантичного вектору розвитку України, погіршення іміджу України на міжнародній арені, поляризація суспільства на «Схід» і «Захід».

“Більшість експертів вважає, що події, аналогічні Помаранчевій революції, можливі у віддаленій перспективі, але не найближчим часом. На їхню думку, у разі, якщо на нинішніх президентських виборах відбудуться такі самі фальсифікації, виступи протесту можливі, але лише локальні і не масові”, - резюмувала І.БЕКЕШКІНА.

Дослідження проводилося 13-18 листопада методом опитування експертів – політологів та журналістів. В опитуванні взяли участь 46 експертів.