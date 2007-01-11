Мінськ відновив транспортування нафти до Європи

Польський оператор трубопроводів PERN підтвердив факт відновлення транспортування російської нафти по польському сегменту нафтопроводу "Дружба". У заяві компанії мовиться, що подача нафти в повному об`ємі, швидше за все, буде відновлена в найближчі години.

Польська ділянка нафтопроводу тягнеться від вузла Адамово на польський-білоруській межі до м. Шведт (схід Німеччини). Окрема гілка йде на північ до нафтового терміналу в м. Гданськ.

Раніше стало відомо, що поновлено транспортування російської нафти до Європи через територію Білорусії. За словами директора білоруського державного нафтотранспортного підприємства "Гомельтранснефть-Дружба" Олексія Костюченко, російська нафта поступила в білоруську систему близько 22:30 за місцевим часом. Ніяких деталей щодо об`ємів постачань він не повідомив.

По нафтопроводу "Дружба" російська нафта поставляється до Польщі, Німеччини, України, Словаччини, Чехії і Угорщини.

Білорусія з 1 січня 2007 р. ввела мито на транспортування російської нафти по території республіки у розмірі 45 дол. за тонну, визначивши платником мита АК "Транснефть". Уряд Білорусії пояснив це рішення тим, що російський кабінет міністрів 8 грудня 2006 р. у односторонньому порядку без належного повідомлення Білорусії прийняв ухвалу, згідно якій з 1 січня 2007 р. на нафту, що поставляється в республіку, вводиться вивізне мито. Так, згідно з ухвалою уряду РФ, експортне мито на сиру нафту складає 180,7 дол./т, на світлі нафтопродукти - 134 дол./т, на темні нафтопродукти - 72,2 дол./т.

"Транснєфть", у свою чергу, заявила про незаконність встановлення митного збору на транзит російської сировини, а Білорусія 6 січня 2007 р. почала незаконний відбір транзитної нафти. У результаті транспортування російської нафти через територію Білорусії у напрямі Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини і Німеччини було припинено, про перші зупинки стало відомо вранці 8 січня. "Транснєфть" звинуватила в зриві постачань білоруську сторону.

10 січня уряд Білорусії на спеціально скликаному засіданні ухвалив рішення про відміну транзитного мита на російську нафту. Після цього в Москві почалися російсько-білоруські переговори з питань транзиту "чорного золота".

Президент російської "Транснєфті" Семен Вайншток заявив, що компанія погоджувала прокачування по трубопроводу "Дружба" 79 тис. т нафти, які знаходяться на території Білорусії.

РБК-Україна